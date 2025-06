Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Bundesweite Schwerpunktprüfung in der Bau-Branche - Zoll Hannover prüft auf Baustellen

Hannover, Lüneburg (ots)

Das Hauptzollamt Hannover beteiligte sich vorgestern, am 16. Juni 2025, an einer bundesweiten Schwerpunktprüfung in der Baubranche.

Rund 100 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Standorte Hannover und Lüneburg befragten dabei Arbeitnehmende nach ihrem Beschäftigungsverhältnis, um zu überprüfen, ob Arbeitgebende ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, ob Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden oder wurden, ob Ausländerinnen und Ausländer die für die Aufnahme einer Beschäftigung erforderlichen Arbeitsgenehmigungen bzw. Aufenthaltstitel haben und ob die Mindestlöhne eingehalten werden.

"Bei unseren Prüfungen in der Baubranche treffen wir immer wieder auf das Phänomen der Scheinselbstständigkeit", so Joline Kassner, Pressesprecherin des Hauptzollamts Hannover.

Arbeitgebende behaupten dabei, dass es sich bei den vor Ort arbeitenden Personen um vermeintlich Selbstständige und nicht um Personen in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis handelt und versuchen auf diesem Weg ihre Verpflichtungen als Arbeitgebende, wie bspw. die Anmeldung zur Sozialversicherung, zu umgehen.

"Auch bei den aktuellen Prüfungen ergaben sich für meine Kolleginnen und Kollegen in über 25 Fällen erste Verdachtsmomente für eine mögliche Scheinselbstständigkeit. Anhaltspunkt dafür kann bspw. eine Weisungsgebundenheit oder eine dauerhafte Tätigkeit für die gleiche Person sein", so Kassner weiter.

Bei den bisherigen Feststellungen handelt es sich um erste Verdachtsmomente. An die Prüfungen vor Ort werden nun noch weitere Prüfungen und Ermittlungen anschließen.

Zusatzinformation

Die FKS führt regelmäßig bundesweite sowie regionale Schwerpunkt- und Sonderprüfungen auf Basis des risikoorientierten Prüfungsansatzes durch. Diese konzertierten Prüfungen sind ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung und tragen zusätzlich zur Aufdeckung und Ahndung von Verstößen bei.

