Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise (26.10.2025)

Rottweil (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18:00 Uhr, haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus in der Stadionstraße einzubrechen.

Dabei versuchten die Täter die Hauseingangstür im Erdgeschoss aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte, ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht.

An der Tür entstanden Beschädigungen entlang des Schließbereichs, der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Stadionstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

