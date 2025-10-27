POL-KN: (Rottweil) - Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise (26.10.2025)
Rottweil (ots)
Am Sonntagabend, gegen 18:00 Uhr, haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus in der Stadionstraße einzubrechen.
Dabei versuchten die Täter die Hauseingangstür im Erdgeschoss aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte, ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht.
An der Tür entstanden Beschädigungen entlang des Schließbereichs, der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Stadionstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.
Rückfragen bitte an:
Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell