Lkr. Rottweil) - Alkoholisierte Autofahrerin kommt von Straße ab - zwei Kinder leicht verletzt (25.10.2025)

Am Samstagnachmittag ist eine alkoholisierte Autofahrerin auf der Landesstraße 415 zwischen Oberndorf-Lindenhof und Fluorn-Winzeln von der Straße abgekommen und hat dabei zwei Kinder leicht verletzt.

Eine 40-Jährige war gegen 16:00 Uhr mit einem Fiat Panda in Richtung Fluorn-Winzeln unterwegs, als sie die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Auto geriet nach rechts von der Straße, prallte gegen ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und beschädigte anschließend einen Stromverteilerkasten sowie ein in einer Grünfläche abgestelltes Kinderfahrrad. Zwei in der Nähe spielende Kinder im Alter von neun und elf Jahren erlitten durch umherfliegende Fahrzeugteile leichte Verletzungen.

Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der 40-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille.

