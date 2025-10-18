PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 18.10.2025 ereignete sich gegen 10 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in Bexbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein grauer BMW X1 beim Einparken ein geparktes Fahrzeug streifte. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss zunächst unerlaubt von der Örtlichkeit, meldete den Unfall jedoch im Nachgang bei der Polizei.

Das geparkte Fahrzeug konnte bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme nicht mehr auf dem Parkplatz festgestellt werden. Es soll sich hierbei um einen weißen Pkw gehandelt haben (Weiteres unbekannt).

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

