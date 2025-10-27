Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Auseinandersetzung unter Taxifahrern - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (26.10.2025)

Rottweil (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf einem Parkplatz in der Nägelesgrabenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen.

Gegen 06:45 Uhr traf sich ein 39-jähriger Taxifahrer mit einem weiteren Taxifahrer auf dem Parkplatz, nachdem es zuvor bereits zu einem Streit kam.

Im Verlauf des Treffens kam es zunächst zu einer Rangelei, in deren Folge der Taxifahrer, sowie eine weitere männliche Person gemeinschaftlich auf den 39-Jährigen einschlugen. Einer der Angreifer nahm anschließend eine Eisenstange aus einem Auto und schlug damit auf den Mann ein. Der Geschädigte erlitt diverse Verletzungen und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter 0741 477-0 mit dem Polizeirevier Rottweil in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell