POL-EL: Neuenhaus - Opel Corsa in der Nordhorner Straße beschädigt

Haselünne (ots) - Am Mittwoch kam es im Zeitraum zwischen 05:55 Uhr und 10:45 Uhr auf dem Parkplatz an der Kirche in der Straße Hofstätte in Haselünne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter VW Golf Plus wurde an der Fahrzeugfront durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der oder die Unfallverursacher*in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden ...

mehr