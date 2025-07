POL-EL: Wietmarschen - Kontrolle des Ferienreiseverkehrs

Lathen (ots) - Am Dienstagmorgen, dem 8. Juli 2025, kam es in Lathen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort - die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 6:30 und 6:45 Uhr befuhr der 16-Jährige mit seinem roten E-Scooter die Parallelstraße zur Straße "Am Seitenkanal" in Fahrtrichtung "Sögeler Straße". Noch vor ...

