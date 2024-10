Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Derby DSC Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück - Verkehrshinweis der Bundespolizei zur An- und Abreise mit der Bahn

Osnabrück (ots)

In der SchücoArena in Bielefeld kommt es am Sonntag, den 20. Oktober 2024, in der dritthöchsten Spielklasse im deutschen Fußball, zum sportlichen Duell zwischen dem DSC Arminia Bielefeld und dem VfL Osnabrück.

In Zusammenhang mit dieser Begegnung bittet die Bundespolizei alle Fußballfans folgende Verkehrshinweise bei den An- und Abreise mit der Bahn zu beachten:

Aufgrund des zu erwartenden großen Interesses an dem Fußballspiel ist eine hohe Auslastung der Züge auf den Bahnstrecken zwischen Osnabrück und Bielefeld zu erwarten. Die Anhänger beider Vereine müssen bei der An- und Abreise mit der Bahn aber mit baustellenbedingten Behinderungen rechnen. Planen Sie insbesondere für Ihre Anreise ausreichend Zeit ein, damit Sie zum Anpfiff das Stadion erreicht haben.

Die Züge der RB 61 und RB 71 fallen wegen Bauarbeiten zwischen Bünde und Herford aus. Auf diesem Streckenabschnitt ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, welcher jedoch nur über eine sehr begrenzte Kapazität verfügt. Diese Einschränkungen mit Schienenersatzverkehr gelten ebenso auch für den Rückweg zwischen Herford und Bünde.

Da auch auf der Ausweichroute über Halle (RB 75 - Haller Willem) mit einer hohen Auslastung der Züge zu rechnen ist und die Triebwageneinheiten nur über eine geringe Kapazität verfügen, empfiehlt die Bundespolizei daher allen Fußballanhängern dringend, den eingesetzten Entlastungszug zu nutzen. Dieser Zug ermöglicht es bis 1.000 Reisenden ohne Umstieg zum Spiel und zurück zu fahren.

Anreise mit dem Entlastungszug

Abfahrt Osnabrück Hbf. um 12:45 Uhr von Gleis 3 Ankunft Bielefeld Hbf. um 14:29 Uhr auf Gleis 6

Rückreise mit dem Entlastungszug

Abfahrt Bielefeld Hbf. um 19:44 Uhr von Gleis 6 Halt in Bünde (Westf.) um 20:57 Uhr auf Gleis 4 Ankunft Osnabrück Hbf. um 21:31 Uhr auf Gleis 3

