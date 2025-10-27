Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) - Einbruch in Apotheke - Polizei ermittelt (23./24.10.2025)

Spaichingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Apotheke in der Hauptstraße.

Zwischen 18:30 Uhr und 06:45 Uhr hebelten sie die Eingangstür der Apotheke auf und durchwühlten den Innenbereich. Das Diebesgut ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell