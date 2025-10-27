Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung auf der Erzbergerstraße (25.10.2025)

Singen (ots)

In der Nacht auf Sonntag sind in der Erzbergerstraße mehrere Personen aneinandergeraten. Gegen 02.30 Uhr kam es zunächst in einer Gaststätte zu Unstimmigkeiten mit einer 5-köpfigen, unbekannten Personengruppe. Infolge dessen verwies sie ein Mitarbeiter aus dem Lokal. Nachdem sie der Anweisung zunächst nicht nachkamen und weiterhin pöbelten, forderte sie ein 24-Jähriger erneut auf, sich ruhig zu verhalten. Infolgedessen warf eine Person aus der Gruppe eine Glasflasche in den Eingangsbereich, die zersprang und sowohl den 24-Jährigen als auch seinen 23 Jahre alten Begleiter traf, jedoch nicht verletzte. Nachdem die beiden jungen Männer die sich entfernende Gruppe daraufhin verfolgten, kam es auf Höhe des "Bosporus" schließlich zu einer Auseinandersetzung bei der die unbekannten Männer auf den 24-Jährigen einschlugen und schließlich am Boden liegend eintraten. Der ihm zur Hilfe eilende 23-Jährige bekam daraufhin ebenfalls mehrere Schläge ab.

Zu das unbekannte Angreifen ist lediglich bekannt, dass sie etwa 18-20 Jahre alt und ungefähr 170-185 Zentimeter groß waren.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Unbekannten nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

