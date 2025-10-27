Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei durchsucht bei mutmaßlichem Drogendealer - mehrere hundert Gramm Marihuana festgestellt (23.10.2025)

Singen (ots)

Beamte der Kriminalpolizei haben am Mittwoch bei einem mutmaßlichen Drogendealer durchsucht und sind fündig geworden. Nach dem Hinweis eines Zeugen, dass sich auf einer Pachtfläche unterhalb der Kleingartenanlage "Leimdölle" eine Cannabisplantage befinde, überprüften die Polizisten die Örtlichkeit und stellten dort mehrere Cannabispflanzen in einem Pavillon fest. Aufgrund dessen erließ das Amtsgericht Konstanz auf Antrag der das Verfahren leitenden Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für das Grundstück samt Gartenlaube. Bei der darauffolgenden Durchsuchung der von einem 40-Jährigen bewohnten Räumlichkeiten fanden die Kriminalisten neben rund 800 Gramm verkausfertig verpackten Cannabisblüten auch diverse, auf einen Handel hindeutende Utensilien auf.

Den tatverdächtigen 40-Jährigen nahmen sie anschließend zur Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen mit auf das Revier, von wo er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aufgrund fehlender Haftgründe schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

