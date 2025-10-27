Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald - Schwarzwald Baar Kreis) Viel Lärm - Keine Beute (27.10.2025)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Früh sind am Montagmorgen die Bewohner der Wallfahrtstraße aufgewacht. Gegen 4:30 Uhr haben unbekannte Täter versucht einen Geldautomaten aufzusprengen. Mit einem noch nicht geklärten pyrotechnischen Gegenstand beschädigten sie das Gerät auch deutlich, kamen jedoch nicht an den erstrebten Inhalt. So flüchteten die Täter unverrichteter Dinge zu Fuß in Richtung Kurhaus. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rottweil (0741 / 4770) zu melden.

