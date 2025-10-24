PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Einbrüche in Geschäftsräume

Mettingen (ots)

Am Freitag (24.10.) wurde die Polizei zu zwei Einbrüchen in der Mettinger Innenstadt gerufen.

An der Sunderstraße, zwischen Burgstraße und Clemensstraße, sind Unbekannte am Freitagmorgen gegen 03.15 Uhr in ein Geschäftsgebäude eingestiegen. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits nicht mehr vor Ort. Nach ersten Ermittlungen hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten die Unbekannten das Büro. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Nur etwa 200 Meter von der Sunderstraße entfernt, verschafften sich Unbekannte an der Straße Markt Zugang zu einer Fleischerei. Hier öffneten sie in der Zeit von Donnerstag (23.10.), 18.45 Uhr bis Freitag (24.10.), 06.50 Uhr gewaltsam die automatische Schiebetür zu den Geschäftsräumen. Dort durchsuchten sie diverse Räume und Schränke. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen geben können. Hinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 10:02

    POL-ST: Rheine, Einbruch in Wohnhaus

    Rheine (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag (21.10.), 15.00 Uhr und Donnerstag (23.10.), 11.45 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Surenburgstraße, Höhe Aloysiusstraße eingestiegen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Terrassenfenster zum Wohnhaus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume, öffneten Schubladen und durchwühlten diese. Die genaue Beute ist noch unbekannt, ebenso die Schadenshöhe. Die Polizei ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 09:59

    POL-ST: Recke, Einbruch in Sparkasse

    Recke (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstagmorgen (23.10.) gegen 04.45 Uhr in ein Geldinstitut an der Hauptstraße, Ecke Im Winkel eingestiegen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Geldinstitut. Dort durchsuchten sie diverse Räume. Nach ersten Ermittlungen machten die Unbekannten keine Beute. Die Polizei ermittelt zu diesem Vorfall und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 09:56

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Schule

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (22.10.), 15.00 Uhr und Donnerstag (23.10.), 06.05 Uhr in die Grundschule an der Straße Am Hedwigsheim eingestiegen. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Täter eine Zugangstür auf und beschädigten gewaltsam ein Fenster am Gebäude. In der Schule durchsuchten sie die Räumlichkeiten, öffneten Schränke und beschädigten diverse Türen. Entwendet wurde nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren