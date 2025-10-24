Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Einbrüche in Geschäftsräume

Mettingen (ots)

Am Freitag (24.10.) wurde die Polizei zu zwei Einbrüchen in der Mettinger Innenstadt gerufen.

An der Sunderstraße, zwischen Burgstraße und Clemensstraße, sind Unbekannte am Freitagmorgen gegen 03.15 Uhr in ein Geschäftsgebäude eingestiegen. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits nicht mehr vor Ort. Nach ersten Ermittlungen hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten die Unbekannten das Büro. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Nur etwa 200 Meter von der Sunderstraße entfernt, verschafften sich Unbekannte an der Straße Markt Zugang zu einer Fleischerei. Hier öffneten sie in der Zeit von Donnerstag (23.10.), 18.45 Uhr bis Freitag (24.10.), 06.50 Uhr gewaltsam die automatische Schiebetür zu den Geschäftsräumen. Dort durchsuchten sie diverse Räume und Schränke. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen geben können. Hinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

