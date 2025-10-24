Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Wohnhaus

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (21.10.), 15.00 Uhr und Donnerstag (23.10.), 11.45 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Surenburgstraße, Höhe Aloysiusstraße eingestiegen.

Die Täter öffneten gewaltsam ein Terrassenfenster zum Wohnhaus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume, öffneten Schubladen und durchwühlten diese. Die genaue Beute ist noch unbekannt, ebenso die Schadenshöhe.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden. Informationen nimmt die Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell