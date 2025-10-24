Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruch in Sparkasse

Recke (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstagmorgen (23.10.) gegen 04.45 Uhr in ein Geldinstitut an der Hauptstraße, Ecke Im Winkel eingestiegen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Geldinstitut. Dort durchsuchten sie diverse Räume. Nach ersten Ermittlungen machten die Unbekannten keine Beute.

Die Polizei ermittelt zu diesem Vorfall und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

