Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Schule

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (22.10.), 15.00 Uhr und Donnerstag (23.10.), 06.05 Uhr in die Grundschule an der Straße Am Hedwigsheim eingestiegen.

Nach ersten Ermittlungen hebelten die Täter eine Zugangstür auf und beschädigten gewaltsam ein Fenster am Gebäude. In der Schule durchsuchten sie die Räumlichkeiten, öffneten Schränke und beschädigten diverse Türen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

