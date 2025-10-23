Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall auf der B70

Rheine (ots)

Am Mittwochmittag (22.10.) ist es gegen 12.40 Uhr auf der B70, zwischen der Autobahnauffahrt A30 und der Ausfahrt Bentlage, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 64-Jähriger und seine 63-jährige Beifahrerin aus Schapen (Landkreis Emsland) sind auf der B70 in Fahrtrichtung Neuenkirchen unterwegs gewesen. Hinter ihnen fuhr ein 27-jähriger Rheineneser in einem VW Golf.

Nach ersten Ermittlungen musste der Schapener verkehrsbedingt bremsen und der Rheinenser ist auf den Renault des Schapeners aufgefahren. Durch den Aufprall sind alle Insassen beider Autos verletzt worden. Die Beifahrerin im Renault schwer, der Fahrer des Renault und der Fahrer des VW Golf leicht.

Alle Verletzten sind jeweils mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden. Die beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.

Die B70 war für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 19.000 Euro geschätzt.

