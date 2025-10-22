PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Ochtrup, Metelen, Falsche Spendensammler unterwegs

Ochtrup, Metelen (ots)

In Ochtrup und Metelen waren am Sonntag (19.10.) angebliche Spendensammler vom Deutschen Roten Kreuz bei zwei Seniorinnen.

In Ochtrup haben zwei Frauen bei einer Seniorin geklingelt und sich als Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz ausgegeben. Sie würden Spenden für ein Projekt in Afrika sammeln. Die Ochtruperin ließ die beiden Frauen daraufhin in ihre Wohnung, wo sie sich etwas unterhielten. Die Seniorin übergab anschließend einen kleinen Bargeldbetrag als Spende. Am nächsten Morgen stellte sie fest, dass aus ihrem Schlafzimmer ein mittlerer dreistelliger Eurobetrag entwendet worden war.

In Metelen klingelte am Sonntag ebenfalls eine Frau an der Wohnungstür einer Seniorin. Sie gab sich ebenfalls als Spendensammlerin vom Deutschen Roten Kreuz aus. Die Metelenerin bat sie in ihr Wohnzimmer, woraufhin die angebliche Spendensammlerin die Zimmertür schließen wollte. Dies wollte die Seniorin nicht. Anschließend fragte die Frau, ob man sich auf den Balkon setzen könne. Auch dies wollte die Seniorin nicht. Nach einem kurzen Gespräch wurde eine Spende abgelehnt und die Frau verließ die Wohnung. Dabei fiel der Seniorin auf, dass die Frau die Wohnungstür nur angelehnt hatte. Bei einem Blick nach draußen, sah sie einen Mann auf der gegenüberliegenden Seite im Flur stehen, den sie noch nie gesehen hatte. Die Frau schloss die Tür daraufhin. Zu einem Schaden kam es hier nicht.

Wer Hinweise zu den angeblichen Spendensammlern geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal vor dieser Masche. Seien Sie wachsam und lassen Sie möglichst keine Unbekannten in Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Immer wieder nutzen Diebe unterschiedlichste Maschen, um Zugang zu erhalten. Ausführliche Informationen dazu gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Polizei Steinfurt
Telefon: 02551 152200

