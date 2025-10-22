Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Brand

Emsdetten (ots)

Am Mittwochmorgen (22.10.) sind Polizei und Feuerwehr gegen 01.40 Uhr zu einem Brand an die Moorbrückenstraße gerufen worden.

Ein Zeuge hatte auf einem Tankstellengelände einen in Brand geratenen Mülleimer sowie einen Papiertuchspender entdeckt. Der Brand konnte vom Zeugen gelöscht werden. Der Mülleimer sowie der Papiertuchspender wurden vollständig zerstört. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 150 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit im Bereich der Moorbrückenstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell