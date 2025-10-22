PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Brand

Emsdetten (ots)

Am Mittwochmorgen (22.10.) sind Polizei und Feuerwehr gegen 01.40 Uhr zu einem Brand an die Moorbrückenstraße gerufen worden.

Ein Zeuge hatte auf einem Tankstellengelände einen in Brand geratenen Mülleimer sowie einen Papiertuchspender entdeckt. Der Brand konnte vom Zeugen gelöscht werden. Der Mülleimer sowie der Papiertuchspender wurden vollständig zerstört. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 150 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit im Bereich der Moorbrückenstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 21.10.2025 – 12:29

    POL-ST: Lengerich, Brand

    Lengerich (ots) - Unbekannte Täter haben am Montag (20.10.) an einem Wohnhaus an der Schulstraße 12 nach ersten Erkenntnissen eine blaue Plastiktonne in Brand gesetzt. Die Tonne befand sich unter einem kleinen Holzunterstand seitlich des Wohnhauses. Eine Bewohnerin bemerkte gegen 21.30 Uhr Brandgeruch und entdeckte so das Feuer, dass eigenständig gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr war anschließend vor Ort, um eventuelle Glutnester festzustellen. Die Höhe des ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:25

    POL-ST: Ladbergen, Pkw entwendet

    Ladbergen (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag (19.10.), 19.00 Uhr und Montagmorgen (20.10.), 06.20 Uhr einen weißen Renault Rafale entwendet. Das Fahrzeug war in Höhe der Danziger Straße 15 auf einer Parkfläche vor einem Mehrfamilienhaus geparkt. Das Hybrid-Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen TE-JC 82. Der Wert des Fahrzeugs liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:22

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Imbiss

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Freitag (17.10.), 00.00 Uhr bis Montag (20.10.), 07.00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Imbiss an der Hansastraße verschafft. Der Imbiss befindet sich auf dem Parkplatz des dortigen Supermarkts. Die Täter öffneten eine Tür zu einem Lagerraum. Dort öffneten die Unbekannten Schränke und durchsuchten diese. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum ...

    mehr
