Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Imbiss

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Freitag (17.10.), 00.00 Uhr bis Montag (20.10.), 07.00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Imbiss an der Hansastraße verschafft.

Der Imbiss befindet sich auf dem Parkplatz des dortigen Supermarkts. Die Täter öffneten eine Tür zu einem Lagerraum. Dort öffneten die Unbekannten Schränke und durchsuchten diese. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

