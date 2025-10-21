Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl aus Firmenfahrzeug, weiteres Fahrzeug erfolglos angegangen

Emsdetten (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Freitag (17.10.), 16.30 Uhr und Montag (20.10.), 06.45 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände am Märkischen Weg, in der Nähe des Südrings verschafft.

Auf dem Gelände haben sie an einem dort abgestellten Renault das Fenster der Fahrerseite eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Unbekannten diverse Werkzeuge und Maschinen der Marken Metabo und Makita sowie einen Baulaser. An einem weiteren dort abgestellten Fiat versuchten die Unbekannten ebenfalls gewaltsam einzudringen, was ihnen jedoch misslang.

Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Emsdetten entgegen, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell