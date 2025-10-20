PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Einbruch in Einfamilienhaus

Wettringen (ots)

In der Zeit von Donnerstag (16.10.), 11.00 Uhr bis Sonntag (19.10.), 13.00 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Goethestraße eingestiegen.

Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Genaue Angaben zu entwendeten Gegenständen konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 11:04

    POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus

    Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag (17.10.) in ein Einfamilienhaus an der Wadelheimer Chaussee, zwischen Steinburgring und Steinburgweg, eingestiegen. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Haus. Dort durchsuchten sie das Zimmer, in das sie eingestiegen waren. Sie entwendeten einen einstelligen Eurobetrag und einen Armreif. Die genaue ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:01

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus

    Ibbenbüren (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (17.10.), 17.45 Uhr und Samstag (18.10.), 00.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Schellingweg eingestiegen. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Münzen und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 10:58

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Gaststätte

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (17.10.), 22.00 Uhr und Samstag (18.10.), 05.20 Uhr in eine Gaststätte mit angeschlossenem Hofladen an der Alstedder Straße eingestiegen. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Tür zum Gebäude auf. Dort durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten und öffneten Türen und Schubladen. Aus einem Schrank entwendeten die Unbekannten einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren