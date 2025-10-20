Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Einbruch in Einfamilienhaus

Wettringen (ots)

In der Zeit von Donnerstag (16.10.), 11.00 Uhr bis Sonntag (19.10.), 13.00 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Goethestraße eingestiegen.

Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Genaue Angaben zu entwendeten Gegenständen konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell