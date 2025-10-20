Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (17.10.), 17.45 Uhr und Samstag (18.10.), 00.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Schellingweg eingestiegen.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Münzen und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell