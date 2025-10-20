Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Gaststätte

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (17.10.), 22.00 Uhr und Samstag (18.10.), 05.20 Uhr in eine Gaststätte mit angeschlossenem Hofladen an der Alstedder Straße eingestiegen.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Tür zum Gebäude auf. Dort durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten und öffneten Türen und Schubladen. Aus einem Schrank entwendeten die Unbekannten einen Tresor. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell