Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Greven (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.10.) ist es auf der Westeroder Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine 19-jährige Frau aus Nordwalde fuhr gegen 02.55 Uhr in einem Ford Fiesta auf der Westeroder Straße in Richtung Nordwalde. In einer Rechtskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet dabei in den angrenzenden Straßengraben.

Die 17-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Nordwalde, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Da der Verdacht bestand, dass die 19-Jährige alkoholisiert war, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell