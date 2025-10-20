Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (17.10.) in ein Einfamilienhaus an der Wadelheimer Chaussee, zwischen Steinburgring und Steinburgweg, eingestiegen.

Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Haus. Dort durchsuchten sie das Zimmer, in das sie eingestiegen waren. Sie entwendeten einen einstelligen Eurobetrag und einen Armreif. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

