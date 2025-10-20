Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall

Lengerich (ots)

Am Montagmorgen (20.10.) ist es auf der Wechter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Eine 58-jährige Frau aus Rheine fuhr gegen 07.50 Uhr mit ihrem VW Passat auf dem Saerbecker Damm in Richtung Lengerich. Im Kreuzungsbereich mit der Wechter Straße fuhr sie in diese ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem VW Golf, den eine 33-jährige Frau aus Lienen fuhr, die mit ihrem Pkw auf der Wechter Straße in Richtung Tecklenburg unterwegs war.

Durch die Kollision wurde die 58-jährige Rheinenserin schwer verletzt. Die 33-jährige Frau aus Lienen erlitt leicht Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei etwa 16.000 Euro. Die Wechter Straße war für die Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell