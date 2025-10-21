Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl aus Kfz

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Samstag (18.10.), 16.00 Uhr bis Montag (20.10.), 09.00 Uhr Zugang zu einem Mercedes Sprinter verschafft. Das Fahrzeug war an der Straße Padkamp, zwischen Blumenstraße und Marienstraße geparkt.

Die Täter öffneten gewaltsam die hintere Fahrzeugtür. Aus dem Sprinter entwendeten sie eine Werkzeugtasche und eine Bohrmaschine. Die Werkzeugtasche wurde später von einer Zeugin in der Nähe aufgefunden.

Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell