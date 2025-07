Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall mit zwei Leichtverletzten (25.07.2025)

Mönchweiler - B 33 (ots)

Durch eine Vorfahrtsmissachtung ist es am Freitag, gegen 14:45 Uhr auf der Auffahrt der Bundesstraße 33 bei Mönchweiler zu einem Unfall gekommen. In Richtung Villingen auffahrend, übersah ein 51-jähriger BMW-Fahrer einen 73-Jährigen in einem Skoda. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich im Skoda zwei 23 und 35 Jahre alten Personen leichtverletzten. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

