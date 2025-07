Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Mit über 1,5 Promille Unfall verursacht (28.07.2025)

VS-Villingen (ots)

15.000 Euro Gesamtschaden sind nach einem Unfall auf der Kalkofenstraße am Montag zu beklagen. Ein 20-jähriger Seat-Fahrer war betrunken auf der Kalkofenstraße unterwegs, als er die Kontrolle über den Wagen verlor und gegen zwei geparkte Autos prallte. An dem VW und dem Opel entstanden jeweils 5.000 Euro Schaden, sowie auch an dem Seat des Unfallverursachers. Die Polizisten stellten bei dem jungen Mann während der Unfallaufnahme einen Alkoholwert von über 1,5 Promille fest. Eine Blutentnahme und Führerscheinbeschlagnahme war die Folge. Alle drei Autos waren im Nachhinein nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell