Feuerwehr München

FW-M: Du kriegst die Tür nicht - auf (Freiham)

München (ots)

Samstag, 4. Oktober 2025, 18.17 Uhr

Mahatma-Gandhi-Platz

Unverschuldet hat sich am Abend ein Handwerker in einer Wohnung eingesperrt und konnte ohne die Hilfe der Feuerwehr diese nicht mehr verlassen.

Ein Handwerker war in einer Wohnung im 13. Obergeschoss eines noch nicht fertiggestellten Hochhauses am Mahatma-Gandhi-Platz mit Arbeiten beschäftigt. Eine massive Sturmböe ließ die Wohnungstüre mit solcher Wucht ins Schloss fallen, dass sie sich mit keinem Mittel, welches dem Handwerker zur Verfügung stand, noch öffnen ließ.

Einsatzkräfte eines alarmierten Hilfeleistungslöschfahrzeugs der Feuerwehr München konnten die Hochsicherheits-Wohnungstüre aufgrund des Defektes von außen ebenfalls nicht öffnen. Nach Abwägung aller Möglichkeiten entschied der Einsatzleiter, die Hubrettungsbühne hinzuzuziehen. So konnte der Mann über den Balkon durch die Besatzung der Rettungsbühne aus rund 47 m Höhe gerettet werden.

Wie hoch der Schaden an der defekten Tür ist, entzieht sich der Kenntnis der Feuerwehr.

