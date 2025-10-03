FW-M: Sportwagen rast gegen Baum (A 94)

Feuerwehr München

Sportwagen rast gegen Baum (A 94)

München

Freitag, 3. Oktober 2025, 16.06 Uhr

Autobahn 94 Höhe Daglfing

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag auf der Autobahn 94 gekommen. Ein Sportwagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Gegen 16 Uhr war ein Lamborghini auf der A 94 Richtung München unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Daglfing verlor der 35-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Wagen in zwei Teile gerissen und geriet in Brand. Die Unfallstelle war mit Trümmern übersät. Ersthelfer kümmerten sich um den schwerverletzten Fahrer.

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr München löschte den brennenden Pkw mit einem Schaumrohr. Außerdem sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und unterstützten bei der Fahrzeugbergung.

Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Die Unfallursache ist der Feuerwehr nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

