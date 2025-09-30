PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr München

FW-M: Frau stürzt vor einfahrende U-Bahn (Giesing)

München (ots)

Dienstag, 30. September 2025, 10.01 Uhr

Untersbergstraße

Am Dienstagvormittag ist eine ältere Dame vor eine einfahrende U-Bahn gestürzt. Sie blieb unverletzt.

Gegen 10 Uhr stürzte eine Frau mit Seheinschränkungen über die Bahnsteigkante und blieb im Gleisbereich liegen. Der Fahrer einer herannahenden U-Bahn reagierte sofort und leitete eine Notbremsung ein. Die U-Bahn kam vor der Frau zum Stehen.

Diese hatte sich geistesgegenwärtig bereits in den Sicherheitsraum unter dem Bahnsteig gerollt. Da sie so aber für die Fahrgäste auf dem Bahnsteig nicht mehr sichtbar war, gingen diese davon aus, dass sie unter dem Zug liegt und riefen den Rettungsdienst.

Einsatzkräfte der Feuerwehr München eilten zu Hilfe und konnten die unverletzte Frau wieder zurück auf den Bahnsteig hieven.

(bro)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell

