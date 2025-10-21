Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Anlagebetrug, Senior verliert fünfstelligen Eurobetrag

Greven (ots)

Ein Senior hat bei einem Anlagebetrug einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag verloren.

Der Mann hat im Fernsehen eine Werbung mit prominenten Persönlichkeiten von einer angeblichen Handelsplattform gesehen und diese zunächst angeschrieben. Darauf nahm eine unbekannte Frau erst telefonisch Kontakt zu ihm auf. Anschließend verlief die Kommunikation nur über einen Messenger-Dienst.

Der Senior investierte auf der angeblichen Plattform einen geringen dreistelligen Eurobetrag. Im Verlauf der darauffolgenden vier Wochen investierte er in drei weiteren Summen insgesamt einen mittleren fünfstelligen Betrag. Dem Grevener wurde zwischendurch immer wieder versichert, dass sich sein Geld vermehrt habe. Dies konnte er auch auf der Homepage der angeblichen Handelsplattform sehen.

Als der Mann dann keinen Zugriff mehr auf die Homepage hatte und mit seiner Bank Kontakt aufnahm, bemerkte er den Betrug.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal eindringlich vor diesen Anlagebetrügereien. Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen auf angeblichen Anlageplattformen verführen! Auch wenn dort mit prominenten Menschen geworben wird. Werden Sie sofort misstrauisch, wenn Sie immer höhere Beträge investieren sollen! Weitere wichtige Infos und Tipps rund ums Thema Anlagebetrug gibt es auf unsere Homepage: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/betrueger-locken-opfer-mit-falschen-online-geldanlagen

