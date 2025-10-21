Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Brand

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag (20.10.) an einem Wohnhaus an der Schulstraße 12 nach ersten Erkenntnissen eine blaue Plastiktonne in Brand gesetzt.

Die Tonne befand sich unter einem kleinen Holzunterstand seitlich des Wohnhauses. Eine Bewohnerin bemerkte gegen 21.30 Uhr Brandgeruch und entdeckte so das Feuer, dass eigenständig gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr war anschließend vor Ort, um eventuelle Glutnester festzustellen. Die Höhe des Schadens ist unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell