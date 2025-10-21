Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Pkw entwendet

Ladbergen (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag (19.10.), 19.00 Uhr und Montagmorgen (20.10.), 06.20 Uhr einen weißen Renault Rafale entwendet.

Das Fahrzeug war in Höhe der Danziger Straße 15 auf einer Parkfläche vor einem Mehrfamilienhaus geparkt. Das Hybrid-Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen TE-JC 82. Der Wert des Fahrzeugs liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

