Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl von Kupferkabel

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Montag (20.10.), 21.00 Uhr und Dienstag (21.10.), 11.30 Uhr unbefugt Zutritt zu einer Baustelle am Humboldtplatz verschafft.

Die Täter beschädigten gewaltsam einen Bauzaun und verschafften sich so Zutritt zum Gelände. Von dort entwendeten sie etwa 70 Meter Kupferkabel. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell