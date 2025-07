Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei schnappt Betrügerbande - drei Männer gehen in Untersuchungshaft -#polsiwi

Hilchenbach / Leverkusen / Erftstadt (ots)

Drei Festnahmen am vergangenen Mittwoch (16.Juli) sind das Ergebnis einer erfolgreichen wochenlangen Zusammenarbeit mehrerer Polizeibehörden unter Federführung der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. Den drei Männern im Alter zwischen 21 und 22 Jahren wird schwerer bandenmäßiger Betrug zum Nachteil älterer Menschen vorgeworfen.

Am 30. März dieses Jahres kam es in Hilchenbach zu einem Betrug einer damals 65-jährigen Frau. Unter der Vorspiegelung, man sei Bankmitarbeiter und würde die EC-Karten (alt gegen neu) austauschen, ergaunerte sich ein 22-jähriges Bandenmitglied die Geldkarte der Frau. In der Folge kam es zu mehreren Abhebungen und das Konto der Seniorin wurde leergeräumt. Die Täter erbeuten so über 40.000 Euro.

Bei einer der Geldabhebungen konnten Bildaufnahmen von dem Geldabheber gesichert werden. Mit Hilfe des LKA konnte die Identität des Abhebers ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Mann auch um den Kartenabholer gehandelt hatte.

In den nachfolgenden Wochen erfolgten verdeckte Maßnahmen gegen den 22-Jährigen, der in Leverkusen wohnhaft ist. Unterstützung erhielten die Ermittler der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein dabei nicht nur aus dem LKA und durch die Kölner Polizei, sondern auch durch die Kreispolizeibehörden des Rhein-Erft-Kreises und des Rhein-Kreises Neuss.

Am vergangenen Mittwoch (16. Juli) konnten zwei weitere Mittäter identifiziert werden, ein 21-jähriger und ein 22-jähriger Mann aus Köln. An diesem Tag schlug die Polizei dann auch in Erftstadt zu. Kölner Beamte nahmen die drei Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt gemeinsam in einem Mietfahrzeug bewegten, fest.

Es stellte sich heraus, dass die drei Männer in den Tagen zuvor mindestens drei weitere aktuelle Betrugsdelikte begangen hatten. Die Einsatzkräfte nahmen die drei vorläufig fest.

Einen Tag später führten Siegener Kriminalbeamte sie dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht in Siegen vor. Dieser ordnete für alle drei Männer die Untersuchungshaft an. Sie sitzen nun alle in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein. Damit sind die Ermittlungen aber noch nicht abgeschlossen. Die Kriminalpolizei ermittelt weiterhin hinsichtlich möglicher weiterer Straftaten sowie weiteren Mittätern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell