Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Falscher Wasserwerker bereitete Diebstahl vor -#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Ein falscher Wasserwerker hat am gestrigen Montagnachmittag (21. Juli) Beute machen wollen. Vermutlich gerade noch rechtzeitig entließ ihn eine ältere Frau aus ihrer Wohnung.

Gegen 16:15 Uhr meldete sich die Seniorin über den Notruf der Polizei. Sie gab an, dass ein vermeintlicher Wasserwerker einen Diebstahl aus ihrer Wohnung vorbereitet habe. An der Wohnanschrift im Walter-Gropius-Weg konnten die eingesetzten Polizeibeamten ermitteln, dass die Frau gegen 14:30 Uhr einen Mann in ihre Wohnung ließ, der sich zuvor als Wasserwerker vorgestellt hatte. Der Mann wies die Frau an, zunächst im Bad und anschließend in der Küche die Wasserhähne aufzudrehen. Dabei sollte die Frau eigentlich bei den Armaturen bleiben. Die Seniorin wollte aber den Mann nicht unbeaufsichtigt in der Wohnung herumlaufen lassen und hielt sich daher nicht an diese Anweisung. Sie vermutete allerdings, dass der Mann mehrfach mittels Mikrofon Informationen an eine weitere Person durchgab. Letztlich verließ der vermeintliche Wasserwerker wieder die Wohnung, als er nicht wie gewünscht agieren konnte. Im Nachgang stellte die Frau dann fest, dass offenbar Schmuck aus ihrer Wohnung an einer Stelle deponiert worden war, der dann aber nicht mitgenommen wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand fehlen keine Gegenstände aus dem Hausstand. Ob sich gegebenenfalls ein weiterer Mittäter in der Wohnung aufgehalten hatte, während sich die Frau mit Mann beschäftigt hatte, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Seniorin kann den vermeintlichen Wasserwerker wie folgt beschreiben:

- männlich

- Ca. 170 cm groß

- Ca. 40 Jahre alt

- trug nicht näher beschriebene Arbeitskleidung

- sowie eine Kappe

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, keine unbekannten Personen in die Wohnung zu lassen. Wenn Personen aus bestimmten Ämtern oder ähnliches wie zum Beispiel dem Wasserwerk Eintritt haben wollen, lassen Sie sich den Ausweis zeigen. Im Zweifelsfall rufen Sie die entsendende Stelle an und fragen nach, ob tatsächlich ein / dieser Mitarbeiter mit einem Auftrag unterwegs ist. Zudem können Sie sich im Verdachtsfall immer unmittelbar an die Polizei, auch per Notruf 110, wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell