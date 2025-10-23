Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfall bei Wendemanöver

Altenberge (ots)

Am Mittwochabend (22.10.) kam es gegen 19.25 Uhr im Kreuzungsbereich L874 / Hohenholter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Landrover.

Eine 18-jährige Altenbergerin ist mit ihrem Landrover die L874 in Fahrtrichtung Kümperhoek gefahren. Sie beabsichtigte in Höhe der Hohenholter Straße auf der Fahrbahn nach links zu wenden. Als sie ihr Fahrzeug nach links lenkte, ist ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad, der hinter der 18-Jährigen fuhr, in die linke Fahrzeugseite gefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge, hatte der 17-jährige Altenberger zu einem Überholvorgang angesetzt.

Durch den Aufprall ist der 17-Jährige schwer verletzt worden und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell