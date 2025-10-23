PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Einbruch in Einfamilienhaus

Hopsten (ots)

In der Zeit von Sonntag (19.10.), 22.00 Uhr bis Mittwoch (22.10.), 12.00 Uhr sind unbekannte Täter am Amselweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Zimmer nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht bekannt.

Zeugen, die in der Tatzeit etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

