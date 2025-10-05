PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtuch geworfen

Nordhausen (ots)

Am Samstag Nachmittag kam es auf Grund einer überlauten Streitigkeit zwischen einem Mann und einer Frau zu einem polizeilichen Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Robert-Koch-Straße. Bei der Befragung/Sachverhaltsaufnahme vor Ort gab die junge Frau an, dass der 26-Jährige Lebensgefährte ihr im Rahmen des zunächst verbalen Streites ein Geschirrhandtuch gegen den Kopf warf, worauf sie daraus resultierend Schmerzen im Gesichtsbereich verspürte. Die Bamten nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Der Mann verließ die Wohnung freiwillig, ohne Handtuch.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 08:14

    LPI-NDH: Einbruch - Hochwertiges Angelzubehör entwendet

    Sondershausen (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der zurückliegenden Nacht widerrechtlich Zutritt zu einem umfriedeten Grundstück mit Einfamilienhaus im Jechaburger Weg. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand brachen die Täter gewaltsam eine Garage auf und entwendeten u. a. hochwertiges Angelzubehör. Im Ergebnis der Tathandlung entstand ein nicht unbeträchtlicher Schaden. Die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 08:13

    LPI-NDH: Verkehrsunfälle

    Eichsfeldkreis (ots) - Am 04.10.2025 gegen 15:50 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW Honda die L 1007 von Geismar kommend uin Richtung Ershausen. Als sie plötzlich niesen muß verreißt sie das Lenkrad, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und kolliediert mit einem Leitpfosten sowie einem Markierungspfahl. Der PKW kommt beschädigt im Graben zum stehen. Personen werden bei dem Unfall nicht verletzt.Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 10000,-EUR. Am 04.10.2025 gegen ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 08:00

    LPI-NDH: PKW mutwillig zerkratzt

    Artern (Unstrut) (ots) - Der Besitzer eines PKW Hyundai machte am frühen Samstagabend eine eher unschöne Entdeckung. Offensichtlich zerkratzten derzeit unbekannte Täter mutwillig in den Nachmittagsstunden die beiden Seiten seines auf dem Parkplatz der Grabenstraße/Wertherstraße geparketen Fahrzeuges und verursachten damit einen nicht unerheblichen Sachschaden. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren