Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtuch geworfen

Nordhausen (ots)

Am Samstag Nachmittag kam es auf Grund einer überlauten Streitigkeit zwischen einem Mann und einer Frau zu einem polizeilichen Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Robert-Koch-Straße. Bei der Befragung/Sachverhaltsaufnahme vor Ort gab die junge Frau an, dass der 26-Jährige Lebensgefährte ihr im Rahmen des zunächst verbalen Streites ein Geschirrhandtuch gegen den Kopf warf, worauf sie daraus resultierend Schmerzen im Gesichtsbereich verspürte. Die Bamten nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Der Mann verließ die Wohnung freiwillig, ohne Handtuch.

