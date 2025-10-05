Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch - Hochwertiges Angelzubehör entwendet

Sondershausen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der zurückliegenden Nacht widerrechtlich Zutritt zu einem umfriedeten Grundstück mit Einfamilienhaus im Jechaburger Weg. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand brachen die Täter gewaltsam eine Garage auf und entwendeten u. a. hochwertiges Angelzubehör. Im Ergebnis der Tathandlung entstand ein nicht unbeträchtlicher Schaden.

Die Polizeiinspektion Kyffhäuser sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Die Polizei bittet diese, sich an die sachbearbeitende Dienststelle unter der 0361-574365100 zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell