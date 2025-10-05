PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeldkreis (ots)

Am 04.10.2025 gegen 15:50 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW Honda die L 1007 von Geismar kommend uin Richtung Ershausen. Als sie plötzlich niesen muß verreißt sie das Lenkrad, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und kolliediert mit einem Leitpfosten sowie einem Markierungspfahl. Der PKW kommt beschädigt im Graben zum stehen. Personen werden bei dem Unfall nicht verletzt.Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 10000,-EUR.

Am 04.10.2025 gegen 13:35 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines PKW VW Tiguan in der Rosenstraße in Heiligenstadt von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersieht er den, von rechts kommenden PKW VW Golf und stößt mit diesem zusammen. Dabei werden beide Fahrzeuge beschädigt. Schadenshöhe ca. 7000,-EUR

In der Nacht vom 03.10.2025 zum 04.10.2025 wurde in der Hauptstraße 43 in Niederorschel ein ordnungsgemäß geparkter PKW Seat Leon durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,-EUR am Seat. Zum Verursacher wurd um Sachdienliche Hinweise gebeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

