FW-Velbert: Zirkuswochenende der Kinderfeuerwehr

Unter dem Motto: "jeder Stern hat seine Stärken", durften die Kinder der Kinderfeuerwehr Velbert ein aufregendes Wochenende mit dem Zirkusteam Stellatus, im Gerätehaus Velbert-Neviges, verbringen.

Dank einer großzügigen Spende des Lions Clubs, konnten sich die Kinder in Clownerie, Akrobatik, Zauberei, Feuer, Leiterakrobatik und Poi in der Manege beweisen.

Vor großem Publikum durften sie eine richtige Zirkusvorstellung aufführen.

Wir danken für ein zauberhaftes Wochenende.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell