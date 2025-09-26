PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Zirkuswochenende der Kinderfeuerwehr

Velbert (ots)

Unter dem Motto: "jeder Stern hat seine Stärken", durften die Kinder der Kinderfeuerwehr Velbert ein aufregendes Wochenende mit dem Zirkusteam Stellatus, im Gerätehaus Velbert-Neviges, verbringen.

Dank einer großzügigen Spende des Lions Clubs, konnten sich die Kinder in Clownerie, Akrobatik, Zauberei, Feuer, Leiterakrobatik und Poi in der Manege beweisen.

Vor großem Publikum durften sie eine richtige Zirkusvorstellung aufführen.

Wir danken für ein zauberhaftes Wochenende.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Velbert
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Marcel Borowski
Telefon: 02051/317-505
Mobil: 0160/90370108
E-Mail: marcel.borowski@velbert.de
http://www.feuerwehr-velbert.de/

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell

