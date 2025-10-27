Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Wollmatingen) Versuchter Einbruch in Friedhofskapelle (23./27.10.2025)

KN-Wollmatingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 23.10.2025 und Montag, 27.10.2025 haben unbekannte Täter versucht, in die Kapelle auf dem Friedhof einzubrechen. Nachdem sie sich an der Eingangstür zu schaffen machten und dort scheiterten, warfen sie die Scheiben der Tür ein und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Friedhofs beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf den oder die Einbrecher geben können, nimmt der Polizeiposten KN-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-3 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell