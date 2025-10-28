Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall aufgrund medizinischer Probleme (27.10.2025)

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache hat sich am Donnerstagabend ein Unfall auf der Hagelrainstraße ereignet.

Ein 88-jähriger Mercedes-Fahrer geriet in den Gegenverkehr und touchierte leicht das Heck des entgegenkommenden BMW eines 53-jährigen Mannes. Kurze Zeit später kam der Senior nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal gegen einen Findling, der durch den starken Aufprall auf die Fahrbahn schleuderte. Ein Rettungsdienst brachte den 88-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro, um den nicht mehr fahrbereiten Mercedes kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

