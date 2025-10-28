PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall aufgrund medizinischer Probleme (27.10.2025)

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache hat sich am Donnerstagabend ein Unfall auf der Hagelrainstraße ereignet.

Ein 88-jähriger Mercedes-Fahrer geriet in den Gegenverkehr und touchierte leicht das Heck des entgegenkommenden BMW eines 53-jährigen Mannes. Kurze Zeit später kam der Senior nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal gegen einen Findling, der durch den starken Aufprall auf die Fahrbahn schleuderte. Ein Rettungsdienst brachte den 88-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro, um den nicht mehr fahrbereiten Mercedes kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren