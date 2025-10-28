Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B33 - insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden (27.10.2025)

Allensbach, B33 (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 33 ereignet hat. Ein 75-Jähriger war mit einem Mercedes von Konstanz in Richtung Allensbach unterwegs. An der Abfahrt Allensbach-Ost fuhr er ohne zu bremsen in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einem bevorrechtigten Renault einer 79-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

