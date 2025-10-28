Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler, B 33, Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall (28.10.2025)

Mönchweiler, B 33, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen hat sich auf der Bundesstraße 33 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist.

Ein 50-Jähriger wollte mit seinem Seat Ibiza bei Mönchweiler von der Landesstraße 181 auf die Bundesstraße 33 auffahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 19-jährigen Seat Ibiza-Fahrer. Der junge Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Heck des Seat. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Durch den Aufprall verletzte sich der 19-Jährige leicht, ein Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppunternehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell