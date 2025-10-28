Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer mit über zwei Promille unterwegs (27.10.2025)

Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen hat die Polizei am Montagabend einen betrunkenen Autofahrer in der Bussardstraße aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 21 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer einen schlangenlinienfahrenden VW Passat in der Schwenninger Straße mit. Im Rahmen der Fahndung konnte der Wagen schließlich in der Bussardstraße festgestellt und der Fahrer kontrolliert werden. Ein Alkoholtest bei dem 66-jährigen Mann ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Dieser musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sein Führerschein stellten die Beamten Polizeibeamten sicher.

